В Венеции запретили собирать большие туристические группы и использовать громкоговорители

В итальянской Венеции вступили в силу новые правила, запрещающие использование громкоговорителей и ограничивающие размер туристических групп до 25 человек.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

По словам чиновников, эти меры были введены, чтобы ограничить влияние чрезмерного туризма на итальянский город.

Каналы исторического квартала Венеции делают город одним из самых посещаемых мест в Европе.

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Чрезмерный туризм считается одной из самых актуальных проблем Венеции, население которой составляет около 250 тысяч человек, а в 2019 году город посетило более 13 миллионов туристов.

На фоне пандемии COVID-19 количество посетителей уменьшилось, но ожидается, что в ближайшие годы оно превысит допандемический уровень.

Изменения в туристических правилах произошли после того, как в прошлом году эксперты ЮНЕСКО предупредили, что Венеция может быть добавлена в список объектов мирового наследия, находящихся в опасности, поскольку влияние изменения климата и массовый туризм угрожают вызвать необратимые изменения в ней.

Культурный орган ООН в итоге не внес Венецию в список, признав попытки решить проблемы острова с помощью противопаводковой системы и мер, направленных на уменьшение влияния массового туризма.

Напомним, в 2021 году Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну.

А с весны 2024 года Венеция в тестовом режиме ввела платный въезд в город в пиковое время наплыва туристов для тех, кто не остается на ночлег. За первые дни этого эксперимента город заработал почти 1 млн евро.