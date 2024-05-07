Венеция заработала почти 1 млн евро за первые дни эксперимента с платным входом

Недавно введенный эксперимент с платой за вход для однодневных туристов в Венецию принес городу 975 тысяч евро дохода за 11 дней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

В понедельник город сообщил о продаже более 195 тысяч билетов, что немного превысило ожидания. Плата за вход, введенная впервые с 25 апреля по 5 мая, взимается по стандартной оплате в 5 евро.

Теперь плату за вход будут взимать почти во все субботы и воскресенья до середины июля, а затем город проведет оценку того, что делать дальше с экспериментом.

Реклама:

Как правило, посетители в течение дня с 8:30 до 16:00 должны оплатить комиссию и получить QR-код, подтверждающий оплату. Несоблюдение этого правила может привести к штрафу в размере до 300 евро.

От сбора освобождаются местные жители, туристы, которые остаются в Венеции на ночь, студенты и дети до 14 лет.

С примерно 15 миллионами посетителей в год итальянский город-лагуна является одним из самых посещаемых туристических направлений в мире.

Массовый туризм приносит большие деньги венецианской экономике, но огромные толпы людей также доставляют городу много проблем. Иногда почти невозможно пройти по узким улочкам вокруг площади Сан-Марко и моста Риальто – двух самых популярных достопримечательностей для туристов.

Остается непонятным, сохранит ли Венеция плату после тестовой фазы. Если руководство города решит покинуть эту политику, плата будет направлена на содержание дорог, каналов и построек.

Однако на данный момент расходы на введение сбора и установление билетной системы все еще выше дохода от сборов.

Напомним, в 2021 году Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну.