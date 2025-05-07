Келлог утверждает, что Украина готова на 30-километровую демилитаризованную зону в войне с РФ

Специальный представитель американского президента по вопросам Украины Кит Келлог озвучил идею демилитаризованной зоны, которую будут контролировать и Украина, и Россия.

Об этом он заявил в эфире Fox News, пишет "Европейская правда".

По словам Келлога, выход из ситуации может заключаться в прекращении огня "на месте", то есть стороны сохраняют контроль над территориями, которые сейчас удерживают. Он привел примеры из Балтийских стран после Второй мировой войны и объединения Германии, отметив, что политические реалии могут меняться со временем.

"Поэтому украинцам нужно сказать: "Это – одна из тех ситуаций, которые могут меняться со временем". Если вы соглашаетесь на прекращение огня на текущих позициях, то та земля, которую вы контролируете, за которую вы боролись – это ваша земля на данный момент", – сказал он.

Келлог сообщил, что Украина якобы готова к временной демилитаризованной зоне: украинские войска могут отойти на 15 км, так же и российские. Это создаст 30-километровую зону без боевых действий, которую будут контролировать военные "коалиции решительных".

"И они готовы, на определенный период, создать демилитаризованную зону. Фактически, они сказали: мы отходим на 15 км, и вы, россияне, также отходите на 15 км. То есть создается 30-километровая зона, которая четко контролируется. Можно будет наблюдать, есть ли нарушения", – считает спецпредставитель США.

Келлог считает, что 30-дневное прекращение огня может стать критическим моментом.

"И вот если удастся удержать это перемирие в течение 30 дней – я действительно в это верю – тогда его можно будет продлить. А как военный я скажу: очень трудно снова начать конфликт после прекращения боевых действий. И я не думаю, что они снова будут воевать", – уверен он.

Ранее СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа передала Украине в Париже одностраничный документ, который представили как „окончательное предложение" по мирному урегулированию. Среди прочего, США готовы признать контроль России над украинским Крымом и ослабить санкции против Москвы.

Президент Владимир Зеленский 24 апреля заявил, что США предложили свою стратегию в отношении территорий Украины во время переговоров в Лондоне, однако, по его словам, после предложения Соединенных Штатов "появился другой документ".

По словам президента, он был заключен после того, как украинская делегация, европейская команда и представители Соединенных Штатов "поговорили" в Лондоне.

Reuters опубликовало полный текст американского предложения по прекращению российско-украинской войны, в котором содержится признание США контроля России над рядом украинских оккупированных территорий.

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