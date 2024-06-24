В Норвегии будут наказывать родителей, которые отсылают детей за границу в "школы Корана"

В Норвегии готовят изменения в законодательство, которые бы ввели меры наказания для родителей, отправляющих своих детей в ультраконсервативные религиозные школы за границу.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Специальный юридический комитет три года исследовал, стоит ли менять законодательство для лучшей защиты детей и молодежи из иммигрантских семей, которым из-за поддерживаемых родителями традиций из страны происхождения грозит неадекватный контроль и насилие с мотивами "защиты чести семьи".

В Министерство по вопросам труда и интеграции передали доклад на 500 страниц с результатами исследований и предложениями.

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Профильный министр Тонье Бренна отметила, что предложения "чрезвычайно важны" и следует действовать безотлагательно.

Среди ключевых идей в докладе – ввести наказание для родителей, которые отправляют своих детей в религиозные школы-интернаты за рубежом (чаще всего речь идет о так называемых "школах Корана" со строгой дисциплиной), и сделать возможным запрет на вывоз ребенка из страны через органы защиты прав детей.

Также предлагают ужесточить наказание за навязывание брака несовершеннолетним детям с 3 до 6 лет лишения свободы; рассматривать психологическое давление как составляющую плохого обращения с ребенком; рассматривать применение силы с мотивом "защиты чести" отягчающим фактом; сделать возможным привлечение к ответственности широкого круга членов семьи за преступления с мотивом "защиты чести".

Напомним, в немецкой Нижней Саксонии запретили мусульманскую ассоциацию, которую считают центром исламистов.

Во Франции с прошлого года запретили носить в школах традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело.