На что надеется Макрон в противостоянии с ультраправыми за парламент

До окончания предвыборной кампании во Франции осталось меньше недели.

Главные претенденты на победу – ультраправое "Национальное объединение" и левый "Новый народный фронт" – предлагают избирателям то, что представители блока президента Эмманюэля Макрона называют нереалистичным популизмом.

В такой ситуации президенту Эмманюэлю Макрону остается надеяться на "пробуждение избирателей", которым не нравится ни ультраправый, ни ультралевый политики во главе правительства Франции.

О ситуации во Франции накануне досрочных парламентских выборов – в статье RFI Последний шанс избежать триумфа ультраправых: на что рассчитывают Макрон и его партия. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Сами ультраправые и левые в своих публичных заявлениях словно "не учитывают" президентскую партию.

"На этих выборах победят либо ультраправые, либо мы", – говорит Марин Тонделье, представитель "Нового народного фронта", объединения левых сил.

При этом президент Макрон остро критикует как левых – он называет "противоестественным" "Новый народный фронт", – так и ультраправых. Их он окрестил главной угрозой существования Франции, какой мы ее знаем – республиканской, демократической, проевропейской страны прав человека, свободы слова и законодательно закрепленного гостеприимства в отношении иностранцев.

Но проблема в том, что пока опросы почти не дают президентской партии шансов на формирование правящего большинства.

И самый вероятный вариант для президента – сожительство с оппозиционным правительством.

По данным соцопроса Ifop-Fiducial, опубликованного в четверг, 20 июня, – и это был первый опрос, проведенный после того, как избирателям стали известны все кандидаты во всех округах, – президентская коалиция хотя и "улучшила позиции", но по-прежнему значительно отстает от конкурентов.

За "макронистов" готовы проголосовать 22%, за "Новый народный фронт" – 29%, за "лепенистов" – 34%. "Лепенисты" – представители ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Президент Эмманюэль Макрон на время этой молниеносной предвыборной кампании – по настоянию представителей собственного большинства – несколько отошел в тень, чтобы поменьше "проецировать" собственный высокий антирейтинг на своих же кандидатов.

Придерживаясь тактики предвыборной борьбы, 35-летний премьер Габриэль Атталь заявил, что считает голосование фактически референдумом по вотуму доверия правительству, которое он возглавляет с января.

"Впервые за более чем 25 лет французы выберут премьер-министра, – сказал молодой премьер. – 9 января президент республики назначил меня (главой правительства). 30 июня (дата первого тура. – Ред.) я бы хотел, чтобы французы избрали меня".

Габриэль Атталь ставит вопрос так: избиратели должны решить, кто будет премьер-министром после этих выборов – он, Жордан Барделла или ультралевый политик Жан-Люк Меланшон?

Тем временем вечером 21 июня появился свежий соцопрос, согласно которому ультраправые "лепеновцы" могут получить в два с лишним раза больше, чем у них было до этого.

Времени у президента "разбудить избирателей" и переломить такую негативную тенденцию – одна неделя.

Но и ультраправые сами дают значительные поводы для запугивания избирателей.

Подробнее – в материале RFI Последний шанс избежать триумфа ультраправых: на что рассчитывают Макрон и его партия.