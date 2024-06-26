СМИ узнали, кто в Грузии попал под санкции США из-за закона об "иноагентах"

Под визовые санкции Соединенных Штатов, введенных из-за принятия в Грузии закона об "иноагентах", попали, в частности, несколько депутатов партии власти "Грузинская мечта" и силовики, причастные к разгонам протестов.

Об этом сообщили оппозиционные грузинские СМИ, в частности Netgazeti и TV Pirveli, пишет "Европейская правда".

Среди наиболее высокопоставленных грузинских чиновников, имена которых фигурируют в санкционном списке США, есть лидер парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, близкий к олигарху Бидзине Иванишвили.

Под санкции также попал член политсовета "Грузинской мечты" Димитри Самхарадзе и депутат от партии Анри Оханашвили.

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Кроме того, США ввели ограничения против руководителя спецназа Грузии Звиада Харазишвили по прозвищу "Хареба", а также членов его семьи. По данным TV Pirveli, "Хареба" имел действующую американскую визу и уже получил уведомление о ее аннулировании.

В начале июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против грузинских чиновников и политиков, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах". Но их имена опубликованы не были.

Соединенные Штаты также говорили, что могут пересмотреть помощь, которую предоставляют Грузии, из-за принятия скандального закона и антизападного разворота страны.

В Евросоюзе также готовят наказание для Грузии, которое могут ввести "немедленно".