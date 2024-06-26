Как Запад меняет позицию по росактивам и где есть подводные камни

Одной из ключевых тем поддержки Украины в 2024 году стала конфискация замороженных резервов Центрального банка Российской Федерации.

Мощным законодательным шагом на уровне Евросоюза стало решение ЕС о передаче Украине процентов от активов РФ.

Однако 3-5 млрд евро в год, которые может получать Украина по такой модели, очевидно, является лишь незначительной суммой по сравнению с общим объемом замороженных активов РФ, которые равны $300 млрд.

Вслед за ЕС важный шаг в этом направлении сделала "Группа семи" на своем последнем саммите в Италии. Подробнее о $50 млрд для Украины от замороженных росактивов и подводных камнях этого решения – в статье адвокатов Ивана Городисского и Сергея Верланова На шаг ближе к репарациям: какие возможности и вызовы создает решение G7 по активам РФ. Далее – краткое ее изложение.

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После длительных обсуждений, в феврале 2024 года, Брюссель формализовал предложение о передаче Украине 90% доходов, полученных от размещения резервов Центробанка РФ на депозитных счетах в европейских банках Euroclear и Clearstream после 15 февраля 2024 года.

Этот шаг, при текущих условиях, может приносить около 3-5 млрд евро в год в течение всего периода, пока российские активы будут заморожены. Это стало первым реальным решением по поддержке Украины именно за счет российских активов, а не средств союзников и партнеров.

Однако задержка с выделением пакета помощи от США и ожидания относительно возможной победы Дональда Трампа заставляют страны Запада начать дискуссии о других вариантах, которые не предусматривали конфискации активов РФ.

Еще в январе этого года в статье Reuters шла речь о возможном выпуске "репарационных облигаций" – под залог будущих репараций со стороны России. Впоследствии министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о возможности "синдицированного займа или облигаций" под залог российских активов.

Это стало свидетельством того, что идея обсуждается уже не только на экспертном уровне.

Соответствующее решение – о выделении Украине кредита на сумму около $50-60 млрд, гарантированного с помощью российских активов или же доходов от них, – было анонсировано как одно из ключевых, которые должны быть приняты саммитом "Группы семи" в июне в Италии.

Вечером 13 июня в завершение первого дня саммита "Группы семи" премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что "сегодняшний шаг является фундаментальным политическим шагом... это неожиданный результат, которым я особенно горжусь".

В коммюнике был анонсирован запуск специальной программы "Чрезвычайные займы для ускорения доходов (ERA) для Украины" (Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine) и объявлен ее размер – $50 млрд. Для погашения займа будут использоваться доходы, полученные от российских активов в ЕС "и других соответствующих юрисдикциях".

Это означает, что Украина одномоментно получит те средства, которые должны были быть переданы ей в течение следующих 15-20 лет.

Выплату самого кредита страны G7 планируют начать до конца года.

Важным моментом является вопрос размера процентов по такому кредиту. Ведь учитывая значительные юридические и политические риски предлагаемой конструкции, ставка по этому займу вряд ли будет символической или дисконтированной.

Одним из наиболее деликатных с юридической точки зрения аспектов является вопрос обеспечения по такому займу. Ведь в случае недостаточности доходов от замороженных активов или гипотетического обездвиживания таких активов заем будет невозможно обслуживать в дальнейшем.

Поэтому возникает вопрос, потребуют ли заимодатели от Украины дополнительных гарантий по кредиту в виде, например, залога части прав на будущие репарации?

В связи с этим одним из наиболее обсуждаемых вызовов является то, что этот "репарационный заем" может заблокировать дальнейшую конфискацию российских активов: поскольку он обеспечен доходами, которые они генерируют, то они будут оставаться обездвиженными до момента, пока от них не будет получено достаточно доходов.

Подробнее – в материале Ивана Городисского и Сергея Верланова На шаг ближе к репарациям: какие возможности и вызовы создает решение G7 по активам РФ.