Литва выделит 0,25% ВВП на военную помощь Украине

Литва приняла решение выделить не менее 0,25% своего ВВП на поддержку поддержку безопасности и обороны Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, таким было решение Государственного совета обороны страны на его заседании в среду.

Today at the State Defense Council meeting, we agreed to allocate at least 0.25% of GDP for security& defense support to #Ukraine.



Lithuania will continue to stand firmly with 🇺🇦 until victory. We will always support freedom.#SlavaUkraïni pic.twitter.com/NNZh3oh9C3 Реклама: June 26, 2024

"Литва и в дальнейшем будет твердо стоять рядом с Украиной до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу", – подчеркнул Науседа.

Накануне сообщалось, что в Литве выделили дополнительные 136 млн евро на оборону, что означает увеличение оборонного бюджета до показателя в более 3% ВВП.

Литва и так является одной из стран, которая тратит больше всего средств на оборону в НАТО относительно размера своей экономики.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году целевого показателя в 2% от ВВП достигнут или даже превысят его более 20 союзников.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда хочет продвигать идею о том, чтобы повысить целевой показатель до 3% ВВП.