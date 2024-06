Литва выделит 0,25% ВВП на военную помощь Украине

Литва приняла решение выделить не менее 0,25% своего ВВП на поддержку поддержку безопасности и обороны Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в X (Twitter) сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, таким было решение Государственного совета обороны страны на его заседании в среду.

Today at the State Defense Council meeting, we agreed to allocate at least 0.25% of GDP for security& defense support to #Ukraine.



Lithuania will continue to stand firmly with 🇺🇦 until victory. We will always support freedom.#SlavaUkraïni pic.twitter.com/NNZh3oh9C3

