Самолету рейсом в Варшаву пришлось экстренно сесть в Баку сразу после взлета

Самолету польской авиакомпании LOT, который выполнял рейс из Баку в Варшаву, пришлось экстренно сесть в аэропорту столицы Азербайджана сразу после взлета.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Как указано, самолету пришлось совершить экстренную посадку после того, как одному из пассажиров стало плохо.

В субботу рано утром капитан Boeing 737 принял решение вернуться в международный аэропорт столицы Азербайджана, из которого он взлетел несколькими минутами ранее.

После возвращения в аэропорт на борт самолета зашли медицинские службы, которые оказали первую помощь пассажиру.

Как указано, врач решил, что пассажир не может продолжать полет.

Азербайджанские СМИ сообщили, что из-за аварийной посадки самолет не смог продолжить рейс. Согласно процедурам, перед следующим вылетом необходимо провести дополнительный технический осмотр лайнера.

Ранее сообщалось, что самолету авиакомпании Wizz Air, выполнявшему рейс из польской Варшавы в испанский Бильбао, пришлось садиться во Франкфурте-на-Майне из-за агрессивного пассажира, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

А в марте рейс авиакомпании Eurowings, который летел из Дюссельдорфа в город Тромсе на севере Норвегии, из-за сильного ветра с двух попыток не смог совершить посадку и был вынужден вернуться в Германию.