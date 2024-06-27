СМИ узнали детали письма Германии, Польши и Чехии к ЕС с просьбой средств на прием украинцев

Издание Bloomberg опубликовало детали письма лидеров Германии, Польши и Чехии в Еврокомиссию, в котором они просят о большей финансовой поддержке ЕС для покрытия расходов на прием украинцев с временной защитой.

Как пишет "Европейская правда", Bloomberg приводит содержание полученной копии письма канцлера Германии Олафа Шольца, премьера Польши Дональда Туска и премьера Чехии Петра Фиалы.

Лидеры обращают внимание, что украинцы, которые оформили временную защиту в ЕС, сосредоточены преимущественно в нескольких странах-членах.

"Более 50% украинцев, которые въехали в ЕС, проживают в Германии, Польше и Чехии", – говорится в цитируемом письме.

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Лидеры отмечают, что нагрузка на их страны значительная и с учетом соотношения принятых людей к количеству населения. По их мнению, статус кво не отражает задекларированной цели солидарного распределения нагрузки между странами ЕС.

Поэтому трое лидеров просят о дополнительной и значительной финансовой поддержке из многолетнего бюджета ЕС для поддержки таких стран, чтобы это адекватно отражало их расходы на прием украинцев с временной защитой.

Ранее о письме стало известно из публичных заявлений Олафа Шольца перед саммитом лидеров.

Дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии активизировалась в последние месяцы: некоторые политики из правоцентристской оппозиции утверждают, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

В частности, председатель ХСС в Бундестаге Александер Добриндт призвал высылать безработных украинских беженцев из Германии. Его предложение уже раскритиковали партии федеральной коалиции, а также украинский посол в Германии Алексей Макеев.

По официальным данным, среди более миллиона украинцев в Германии людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть.