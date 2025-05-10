В Киев прибыли представители стран ЕС, среди них Мерц

В субботу, 10 мая, в Киев на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании – Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом сообщает Суcпільне, пишет "Европейская правда".

10 мая утром европейских лидеров встретили в Киеве министр иностранных дел Андрей Сибига и глава ОП Андрей Ермак.

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Ермак у себя в Telegram поздравил представителей четырех стран в Киеве.

"Много работы, немало тем для обсуждения. Надо завершить эту войну справедливым миром. Нужно заставить Москву пойти на прекращение огня", – написал он.

Ранее в пятницу, 9 мая, Владимир Зеленский объявил о "встрече" участников "коалиции решительных", хотя из его сообщения не было точно понятно, о каком именно формате идет речь.

Макрон позже подтвердил свое участие во встрече.

Отметим, что 10 мая в Киеве предупредили об ограничении дорожного движения в связи с пребыванием иностранных делегаций и "проведением торжественных и памятных мероприятий".

Как известно, "коалиция решительных" во главе с Францией и Великобританией заявляла, что работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".