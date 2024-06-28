США обеспокоены по поводу военного сотрудничества между Индией и РФ

В Государственном департаменте Соединенных Штатов выразили обеспокоенность сотрудничеством Индии с Россией в военной и технологической сферах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время онлайн-брифинга заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, комментируя свой недавний визит в Индию вместе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Представитель Госдепа выразил обеспокоенность относительно обмена чувствительными технологиями с Индией, учитывая значительные военные и технологические партнерства Нью-Дели с Москвой.

"Я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы смягчить некоторые из этих взаимодействий (между ними), и мы выразили определенное беспокойство. Но в то же время мы уверены в Индии и доверяем ей, и стремимся развивать наше партнерство в области технологий в контексте этих различных связей", – отметил Кэмпбелл.

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По его словам, США в своем "откровенном диалоге" с Индией четко определили, на какие сферы влияют отношения между Нью-Дели и Москвой в военном и технологическом плане.

"В контексте нашего стратегического партнерства, я думаю, что важна наша способность обмениваться мнениями относительно сфер, где у нас иногда возникают разногласия, делать это с уважением и пытаться, где это возможно, сузить те сферы, где существуют разногласия", – отметил чиновник.

На прошлой неделе Индия и США представили ряд инициатив, направленных на усиление сотрудничества в области полупроводниковых технологий, искусственного интеллекта, критически важных полезных ископаемых и сферы обороны в космосе.

В заявлении, опубликованном после переговоров, подчеркивалось, что обе страны обязались предотвращать несанкционированную передачу чувствительных технологий и технологий двойного назначения "странам, вызывающим беспокойство".

В феврале Госдеп США одобрил потенциальную продажу Индии 31 ударного беспилотника MQ-9B SkyGuardian, сопутствующих ракет и оборудования на сумму почти 4 миллиарда долларов.

Ранее страны "Группы семи" объявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.