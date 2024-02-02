США одобрили продажу Индии 31 ударного дрона и ракет почти на $4 млрд

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Индии 31 ударного беспилотника MQ-9B SkyGuardian, сопутствующих ракет и оборудования на сумму почти 4 миллиарда долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны США.

Одобрение сделки Госдепом не означает, что она непременно состоится, но демонстрирует прогресс в стремлениях Вашингтона убедить Нью-Дели отказаться от покупки российской военной техники.

Соглашение также включает современное оборудование связи и наблюдения, 170 ракет AGM-114R Hellfire, а также 310 высокоточных планерных бомб.

Это решение внешнеполитического ведомства свидетельствует о том, что соглашение, вероятно, одобрили лидеры комитетов Конгресса США.

Сенатор Бен Карди от демократов, возглавляющий Комитет по иностранным делам Сената, заявил, что он прекратил "придерживать" соглашение после того, как администрация президента Джо Байдена согласилась полностью расследовать вероятный сговор агентов индийского правительства с целью убийства сикхского сепаратиста на американской земле.

"Администрация (Байдена) требовала проведения расследования и привлечения к ответственности за заговор здесь, в Соединенных Штатах, и привлечения к ответственности в Индии за подобные действия", – сказал Карди журналистам.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Индию на фоне переговоров между странами по многомиллиардным сделкам о покупке французских истребителей и подводных лодок для Нью-Дели.

Перед этим стало известно, что французский экспорт вооружений установил рекорд в 2022 году благодаря продаже истребителей Rafale, на покупку 26-ти ранее дала принципиальное согласие Индия.