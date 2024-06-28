В ПАСЕ готовят три резолюции по Украине

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы согласовало подготовку по ускоренной процедуре трех важных для Украины резолюций.

Об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.



Речь идет о резолюции "Журналисты имеют значение: необходимость активизировать усилия по освобождению украинских журналистов, находящихся в плену Российской Федерации", "Поддержка политических переговоров для обеспечения обмена и освобождения военнопленных", а также резолюция по Саммиту мира в Швейцарии.

"Отличные новости из бюро ПАСЕ! Только что была согласована подготовка по ускоренной процедуре трех важных для нашей страны резолюций", – сообщила Кравчук.

Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о финансовой и другой поддержке перемещенных украинцев.

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А в среду ПАСЕ одобрила три резолюции по Украине, в частности о спецтрибунале для РФ и культурном геноциде.