Суд в Польше подтвердил, что экс-премьер нарушил закон распоряжением о голосовании по почте

Высший административный суд в Польше отклонил кассационные жалобы бывшего премьера Матеуша Моравецкого и Польской почты о проведении президентских выборов 2020 года почтовым голосованием, которое так и не состоялось.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда",

Высший административный суд решил, что решение Моравецкого, которым он поручил Польской почте организовывать почтовое голосование в разгар пандемии COVID-19, нарушало основной закон, закон о Совете министров и Избирательный кодекс – таким образом подтвердив первоначальное решение воеводского суда от 2020 года.

В обосновании решения суд отметил, что одной из основ верховенства права является предсказуемость нормативных актов, а решение подготовить голосование по почте "могло внести правовую неопределенность среди граждан Республики Польша" и подорвать доверие к стабильности законов.

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Суд отклонил кассационные иски Моравецкого и Польской почты. Данное решение является окончательным.

Напомним, президентские выборы в Польше 2020 года, которые сначала планировали на 10 апреля, выпали на разгар эпидемии коронавируса и строгих ограничений.

В тех обстоятельствах премьер решил поручить готовить почтовое голосование, но в итоге оно не состоялось. 7 мая Национальная избирательная комиссия объявила, что голосование 10 мая не может состояться.

В конце выборы провели преимущественно традиционным способом 28 июня и 12 июля.

В 2021 году Польская почта попросила компенсацию от Национальной избирательной комиссии в размере более 70 млн злотых в связи с расходами на выборы, однако получила не полную сумму, поскольку избирком не нашел юридических оснований для выплаты полной суммы. Судебная тяжба по этому поводу продолжается.

В мае 2024 года Моравецкого вызвали по этому поводу на заседание следственной комиссии Сейма по выборам по почте, где он настаивал, что его решение проводить почтовое голосование в тех обстоятельствах было самым безопасным.

Вице-председатель комиссии после того заявил, что в Сейме готовят представление в прокуратуру о возможном совершении преступления экс-премьером Матеушем Моравецким.

Напомним, в Сейме нового созыва создали три следственные комиссии: по почтовому голосованию на президентских выборах 2020 года во время пандемии, по случаям слежки за оппозиционными политиками с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus при правлении предыдущей власти, и по "визовому скандалу".