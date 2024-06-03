В США начался суд над сыном Байдена по делу о незаконном хранении оружия

В американском штате Делавэр 3 июня начался отбор присяжных в федеральном судебном процессе над Хантером Байденом, которому объявили три уголовных обвинения в связи с незаконным приобретением и хранением оружия под якобы действием наркотиков в 2018 году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на CBS News.

Сын президента США прибыл в суд утром в понедельник, позже к нему присоединилась первая леди Джилл Байден. Сам президент на суде не был, но в отдельном заявлении выразил поддержку сыну, отказавшись оценивать судебный процесс.

Хантеру Байдену предъявили обвинения в сентябре 2023 года. По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тысяч долларов.

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Речь идет об эпизоде октября 2018 года, когда сын президента США "сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление", покупая револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцу оружия в штате Делавэр он сказал, что наркотиков не употребляет.

Обвинение предъявили после того, как в суде распалась сделка между Байденом-младшим и прокурорами, согласно которой сын президента США избежал бы судебного процесса и уголовной ответственности.

Адвокаты Хантера Байдена осудили обвинения и заявили, что они являются "неконституционными" и "беспрецедентными".

В отдельном деле сыну президента США инкриминируют три уголовных преступления и шесть проступков, связанных с неуплатой налогов, уклонением от налогообложения и предоставлением ложных или мошеннических налоговых деклараций.

В случае признания вины Хантеру Байдену грозит до 17 лет заключения.

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