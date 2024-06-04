Парламент Словении поддержал признание Палестины

Народное собрание Словении вечером 4 июня проголосовало за признание Палестины "независимым и суверенным государством", завершив последний формальный шаг на этом пути.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Delo.

За проект решения правительства Словении о признании Палестинского государства проголосовали 52 из 53 присутствующих депутатов парламента.

Теоретически голосованию должно было помешать предложение о консультативном референдуме, поданное накануне оппозиционной Словенской демократической партией (SNS). Она утверждала, что теперь парламент должен вернуться к вопросу о признании Палестины через 30 дней.

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Зато правительственная коалиция заявила, что регламент не определяет четкий срок в 30 дней – речь идет лишь о периоде "не более 30 дней", поэтому проголосовала за признание Палестины в тот же день, что и отклонила предложение SNS о референдуме.

Именно поэтому оппозиция бойкотировала финальное голосование, по итогам которого Словения стала 147-м членом Организации Объединенных Наций, признавшим Палестину.

Решение Словении последовало после аналогичного шага Испании, Ирландии и Норвегии. В ответ на это Израиль отозвал своих послов из этих трех государств для "срочных консультаций".

Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.