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Стефанишина: первую фазу скрининга законодательства на соответствие праву ЕС уже завершили

Новости — Четверг, 6 июня 2024, 09:34 — Мария Емец

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что первая фаза процесса скрининга украинского законодательства на соответствие праву ЕС уже завершена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сообщила в своем Facebook.

Стефанишина рассказала, что первая фаза скрининга завершена и что в Киев прибыла делегация Еврокомиссии для координации дальнейшей работы.

"Рада поздравить всех нас с завершением первого этапа – более 30 пояснительных сессий в рамках процесса официального скрининга. Украинские делегации в рамках сессий получили полезный опыт и необходимые знания, чтобы продолжать наше уверенное движение к полноценному членству", – отметила Ольга Стефанишина.

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Делегация Еврокомиссии, прибывшая в Украину, ответственна за проведение скрининга с европейской стороны.

Во время первого дня консультаций – в среду – речь шла о методах и подходах проведения следующего этапа оценки украинского законодательства, а также ожидания от украинской стороны. 

"Подробно обсудили каждый из переговорных разделов, по которым происходили разъяснительные сессии", – рассказала вице-премьер.

По информации "ЕвроПравды", вторая фаза скрининга должна начаться после утверждения переговорной рамки, что, при положительном сценарии, произойдет до конца июня.

Напомним, переговорная рамка – документ, определяющий принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении со страной-кандидатом. Она разрабатывается Еврокомиссией параллельно со "скринингом" – изучением законодательства Украины относительно уровня его соответствия праву ЕС.

После ее утверждения Советом ЕС происходит первое заседание Межправительственной конференции, которое считается официальным началом переговоров о вступлении.

Об основных элементах проекта переговорной рамки для Украины, которые были представлены еще в 2020 году для Албании и Северной Македонии, читайте в статье "Какие "кнуты и пряники" предлагает Еврокомиссия Киеву".

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Вступление в ЕС Стефанишина
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