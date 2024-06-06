Байден в Нормандии поблагодарил украинцев за мужество и пообещал дальнейшую поддержку

Президент США Джо Байден в речи по случаю дня высадки союзных сил в Нормандии во Второй мировой войне напомнил о важности защиты демократии и полномасштабном российском вторжении в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Выступая в Нормандии по случаю 80-летия операции союзников, Байден провел прямые параллели между нацистской Германией и угрозами, перед которыми сегодня оказались западные демократии, в том числе и в Восточной Европе.

"Мы знаем темные силы, против которых эти герои боролись 80 лет назад. Они никогда не исчезают. Агрессия и жадность, желание господствовать и контролировать, силой менять границы. Это вечные вещи. И борьба между диктатурой и свободой бесконечна", – сказал он.

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Президент США отдельно упомянул Украину, в которую "вторгся тиран, стремящийся к господству". "Украинцы борются с необычайным мужеством, несут большие потери, но никогда не отступают", – подчеркнул он.

Байден подчеркнул, что коалиция из более полусотни стран – имея в виду формат "Рамштайн" – а также США и НАТО будут и дальше поддерживать Украину.

"Потому что если мы (отступим. – Ред.), Украина будет покорена, но на этом не закончится.

Соседи Украины будут под угрозой. Вся Европа будет под угрозой. И не сомневайтесь: автократы мира пристально следят за тем, что происходит в Украине", – предостерег американский лидер.

Байден находится во Франции по случаю дня, когда войска союзников штурмовали пляжи Нормандии в 1944 году, запустив цепь событий, которые привели к падению нацистской Германии и завершению Второй мировой войны.

Позже он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военную помощь.

Напомним, в четверг днем самолет с президентом Зеленским приземлился в аэропорту нормандского города Кан во Франции.