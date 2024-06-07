Байден на переговорах с Зеленским объявил о новом пакете помощи на $225 млн
Новости — Пятница, 7 июня 2024, 14:17 —
Во французской столице Париже начались переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили американские медиа.
В частности, корреспондент телеканала CNN Наташа Бертран в X (Twitter) написала, что Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов долларов.
В ответ Зеленский поблагодарил его.
Кроме того, как отмечает агентство AP, американский президент извинился за многомесячную задержку с поставками американской военной помощи, что позволило России получить определенные преимущества на поле боя.
В то же время Байден подчеркнул, что американский народ будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе: "Мы все еще с вами. Полностью. Абсолютно".
По данным СМИ, в пакет войдут, в частности, ракеты для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и широкий спектр других запасных частей и оборудования.
Ранее Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.