Байден на переговорах с Зеленским объявил о новом пакете помощи на $225 млн

Во французской столице Париже начались переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили американские медиа.

В частности, корреспондент телеканала CNN Наташа Бертран в X (Twitter) написала, что Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов долларов.

Natasha Bertrand/X

В ответ Зеленский поблагодарил его.

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Кроме того, как отмечает агентство AP, американский президент извинился за многомесячную задержку с поставками американской военной помощи, что позволило России получить определенные преимущества на поле боя.

В то же время Байден подчеркнул, что американский народ будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе: "Мы все еще с вами. Полностью. Абсолютно".

По данным СМИ, в пакет войдут, в частности, ракеты для противовоздушной обороны, зенитные ракеты Stinger, противотанковые системы Javelin и AT-4, 155-мм гаубицы, бронемашины, прицепы, патрульные катера, строительные материалы и широкий спектр других запасных частей и оборудования.

Ранее Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.