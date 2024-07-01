Германия за первое полугодие получила рекордные 58% электроэнергии из возобновляемых источников

В первом полугодии 2024 года Германия, вероятно, обновила рекорд по доле возобновляемых источников в структуре потребления – этот показатель достиг 58%.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

Ориентировочные расчеты провели Центр по исследованиям солнечной и гидроэнергетики (ZSW) и Немецкая ассоциация энергетической и водной промышленности (BDEW).

По их оценкам, 58% потребления ФРГ за первые шесть месяцев 2024 года покрывались электроэнергией, произведенной солнечными, ветровыми, гидроэлектростанциями и установками на биомассе. Это может стать самым высоким в истории страны показателем возобновляемых источников в структуре потребления.

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24% электроэнергии из возобновляемых источников получили благодаря ветровым электростанциям на суше, 14% – солнечным, 9% – установкам на биомассе, 5% – с гидроэлектростанций, 5% – с ветровых электростанций в море, еще 1% – от переработки бытовых отходов.

Представительница руководства BDEW Керстин Андреа считает, что такие результаты являются "вознаграждением за последовательное расширение мощностей ветровой и солнечной энергетики" в последние годы, и добавила, что важно сделать акцент также на газовых станциях, адаптированных к использованию водорода, поскольку они будут менее зависимыми от погодных условий.

Напомним, после завершения зимы 2023-24 Германия вывела из эксплуатации семь угольных электростанций.

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