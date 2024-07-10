СМИ: Италия пообещает $1,7 млрд новой военной помощи Киеву

Италия готовится обязаться выделить на военную помощь Украине $1,7 млрд в следующем году.

Об этом стало известно изданию Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, это доля Италии в общей сумме $40 млрд помощи Украине, которую обсуждает НАТО.

По плану, половину взноса, гибко распределенного между прямой военной помощью, товарами и услугами и учениями, предоставят США, а остальные $20 млрд – европейские государства Альянса.

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В первые два года полномасштабной войны Рим передавал Киеву, согласно подсчетам, помощь на около 1,2 млрд евро каждые 12 месяцев. Речь идет о непосредственной стоимости оружия или стоимости других товаров и услуг.

Теперь Италия обязуется сделать больше – вклад должен вырасти примерно на 400 миллионов евро.

Между тем, ожидают, что государства НАТО дадут не юридическое, а политическое обязательство по выделению всей суммы, что несколько ослабляет первоначальные планы.

Пока неизвестно, будет ли это обязательство одноразовым, что вполне вероятно, или ежегодным, как изначально хотели руководство НАТО и Белый дом.

Напомним, Италия предоставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Samp-T для сбивания российских ракет. Это произойдет в рамках обязательств нескольких государств НАТО по усилению украинской ПВО, данных на саммите в Вашингтоне.

Детали в статье: Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.