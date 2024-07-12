Совет Украина-НАТО признал усиление оперативной совместимости Украины с Альянсом

Совет Украина-НАТО (СУН), являющийся ключевым органом сотрудничества Украины с Альянсом, принял решение по итогам заседания на высшем уровне, которое состоялось перед завершением саммита НАТО.

Об этом сообщает из Вашингтона корреспондент "Европейской правды".

В заявлении СУН государства Альянса еще раз подчеркнули, что будущее Украины – в НАТО, а также подчеркнули, что Украина "становится все более оперативно совместимой и политически интегрированной в Альянс".

Альянс подтвердил обязательства поддержки Украины в ее переходе к полной оперативной совместимости с НАТО. В частности, Альянс будет "разрабатывать требования по оперативной совместимости с НАТО" и "поддерживать реформу сектора обороны и безопасности Украины и обеспечение долгосрочной оперативной совместимости вооруженных сил" Украины и государств-членов Альянса.

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Также Украина получит помощь, чтобы привести оборонные закупки Украины в соответствие с лучшей евроатлантической практики.

"НАТО продолжит поддерживать самооборону Украины путем предоставления срочно необходимого нелетального оборудования и предметов снабжения через КПД, и мы приветствуем взносы со стороны партнеров", говорится также в решении.

Как сообщалось, в четверг 23 государства и ЕС подписали компакт по безопасности с Украиной.

О других результатах саммита читайте в статье, "что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ".