СМИ: россияне в Стамбуле потребовали, чтобы США не было на переговорах с Украиной
Российская делегация в турецком Стамбуле начала требовать, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.
Об этом Суспільному сообщил источник в украинской делегации, пишет "Европейская правда".
Как указано, это требование у россиян "появилось в последнюю минуту".
"По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть", – заявили в делегации.
В делегации добавили, что приехали с четкими мандатами и готовностью обсуждать прекращение огня и встречу украинского президента Владимира Зеленского с хозяином Кремля Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что впервые за более чем 3 года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.
Как известно, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с кремлевским правителем.