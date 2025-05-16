СМИ: россияне в Стамбуле потребовали, чтобы США не было на переговорах с Украиной

Российская делегация в турецком Стамбуле начала требовать, чтобы представителей США не было на переговорах с украинской стороной.

Об этом Суспільному сообщил источник в украинской делегации, пишет "Европейская правда".

Как указано, это требование у россиян "появилось в последнюю минуту".

"По нашему мнению, это попытка сорвать мирный процесс, подорвать его. Потому что если они приехали реально решать вопросы, делать шаги к миру, то они должны быть заинтересованы, чтобы американцы были в комнате, чтобы это увидеть", – заявили в делегации.

В делегации добавили, что приехали с четкими мандатами и готовностью обсуждать прекращение огня и встречу украинского президента Владимира Зеленского с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что впервые за более чем 3 года в Стамбуле начались прямые переговоры между Россией и Украиной.

Как известно, Россия отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что мирное урегулирование войны России против Украины не может состояться без его встречи с кремлевским правителем.