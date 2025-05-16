Украина подтвердила, что в Стамбуле от России прозвучали неприемлемые требования

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что во время переговоров в Стамбуле в пятницу от российской стороны прозвучали неприемлемые для Украины заявления.

Об этом он сказал журналистам в Стамбуле, передает "Европейская правда".

Тихий сказал, что на переговорах "российская делегация высказала ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми". Он, однако, отказался говорить, какие именно.

"У нас большой опыт всех видов переговоров с россиянами, поверьте. С 2014 года было много раундов. Поэтому я бы сказал, что украинская делегация знает, как относиться ко всему, что может быть сказано с той стороны", – заверил спикер МИД.

Он также сказал, что украинская делегация "прекрасно справилась" с переговорами, и "наша позиция осталась неизменной".

Ранее украинский источник сообщил СМИ, что Москва выдвинула „нереалистичные" и "выходящие за рамки всего, что когда-либо обсуждалось" требования во время переговоров.

Сообщалось, что среди требований России – вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя ход переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле, назвал неприемлемой позицию РФ.