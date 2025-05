Зеленский после встречи с Санду: Молдова будет и дальше идти в ЕС вместе с Украиной

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Мая Санду провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества 16 мая в албанской столице Тиране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал на Х.

Глава государства рассказал, что обсудил с молдавским визави шаги для "достижения устойчивого мира и усиления нашего двустороннего сотрудничества".

"Обсудили также энергетическую безопасность, европейскую интеграцию, влияние результатов выборов в Европе на политические процессы и гибридные угрозы со стороны России", – перечислил он.

I met with the President of Moldova @sandumaiamd. We discussed steps toward achieving a sustainable peace and strengthening our bilateral cooperation. For Ukraine, the current priority is a full ceasefire lasting at least 30 days. This should establish a foundation for diplomacy.… pic.twitter.com/rBrOwBzuVg