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Зеленский после встречи с Санду: Молдова будет и дальше идти в ЕС вместе с Украиной

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Новости — Пятница, 16 мая 2025, 18:33 — Олег Павлюк

Президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Мая Санду провели встречу на полях саммита Европейского политического сообщества 16 мая в албанской столице Тиране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал на Х.

Глава государства рассказал, что обсудил с молдавским визави шаги для "достижения устойчивого мира и усиления нашего двустороннего сотрудничества".

"Обсудили также энергетическую безопасность, европейскую интеграцию, влияние результатов выборов в Европе на политические процессы и гибридные угрозы со стороны России", – перечислил он.

Зеленский отдельно поблагодарил Молдову за "готовность в дальнейшем двигаться бок о бок с нами в евроинтеграционном процессе".

Напомним, в последнее время появились сигналы о том, что Молдову и Украину могут разделить на пути вступления в ЕС из-за вето Венгрии.

Сообщалось, что наиболее лояльные к Украине страны-члены ЕС не пойдут на блокирование начала переговоров о вступлении с Молдовой отдельно от Украины.

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Зеленский Молдова Вступление в ЕС
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