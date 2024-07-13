В следующем году Польша будет тратить 5% ВВП на оборону

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал, что в следующем году его страна увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

Об этом он рассказал в разговоре с Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Сикорский отметил, что Польша сейчас тратит на оборону больше, чем любая другая страна НАТО, в соотношении к своему ВВП.

"Польша тратит четыре процента (ВВП), и мы будем тратить пять в следующем году. Мы номер 1 в НАТО, включая Соединенные Штаты... потому что мы больше не находимся в эпохе вечного мира после холодной войны", – сказал министр.

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Однако, несмотря на щедрые расходы, Сикорский предостерег от использования военных бюджетов в качестве барометра. В качестве примера он привел Исландию. По его словам, несмотря на то, что страна практически не имеет собственного оборонного бюджета, она все еще является активом из-за своего стратегического расположения.

Он также отметил, что поддерживал давление бывшего президента США Дональда Трампа на страны НАТО с целью увеличения расходов на оборону.

Напомним, 23 страны НАТО достигли или превысили целевой показатель расходов на оборону, Европа в целом также тратит на оборону более 2% ВВП.

Ранее сообщалось, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону. Генсек НАТО говорил о более 20 странах, чей вклад достиг целевого показателя.