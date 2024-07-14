У Зеленского верят, что в конце концов получат разрешение США бить американским оружием вглубь России

В Офисе президента Украины считают, что рано или поздно смогут убедить Белый дом разрешить бить американским оружием по целям в глубине территории России, а не только в приграничных районах, и что есть шансы получить такое разрешение в ближайшее время.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Голосу Америки" сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Жовква отметил, что работа над этим вопросом велась задолго до саммита НАТО и с тех пор уже были определенные сдвиги.

"Мы работаем с США на разных уровнях – с Министерством обороны, Советом нацбезопасности, Белым домом – мы движемся по этому пути и надеемся, что это решение примут в ближайшее время. Нам это нужно. Но давайте не будем спекулировать в прессе об этом очень важном решении. Украинское руководство работает над этим и мы это сделаем.

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Все важные решения, которые США принимали раньше, – все делалось очень тихо, и на этот раз будет так же", – сказал заместитель руководителя ОП, добавив, что между сторонами "есть четкое понимание".

На вопрос об аргументах украинской стороны он отметил, что Украина подчеркивает необходимость защищаться от ракетных ударов, которые наносятся из конкретных известных мест.

Одновременно Игорь Жовква призвал не забывать о масштабах уже предоставленной США помощи, которая была и остается крайне важной для Украины, и о недавно подписанном двустороннем соглашении по безопасности.

"Это соглашение является четким заявлением – администрация президента и США как страна будут помогать Украине во время войны и во время мира. И США сделают все, чтобы Украина выиграла войну", – отметил он.

На уточняющий вопрос, верит ли он в то, что решение удастся получить, Жовква ответил, что прогресс "однозначно будет, так же, как это было в прошлом по другим вопросам, которые мы обсуждали с администрацией".

Напомним, глава МИД в новом правительстве Великобритании рассказал, что в Лондоне размышляют над запросом Украины по применению крылатых ракет Storm Shadow по целям в глубине территории России, и что для этого нужен будет скоординированное согласие трех стран.

Полный текст интервью читайте здесь: О Storm Shadow по России, помощи ВСУ и неприемлемых идеях Путина