Reuters: Штаб Байдена изменил предвыборную стратегию после покушения на Трампа

Штаб президента США Джо Байдена изменил предвыборную стратегию после покушения на конкурента-республиканца Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В частности, штаб Байдена решил отказаться от словесных нападок на бывшего президента и сосредоточиться на послании единства.

Через несколько часов после субботней стрельбы кампания Байдена сняла телевизионную рекламу и приостановила другие политические коммуникации, в том числе те, которые освещали майское признание Трампа виновным в уголовном преступлении в суде штата Нью-Йорк, связанном с выплатой денег за молчание порнозвезде, чтобы предотвратить секс-скандал накануне выборов в США 2016 года.

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Представитель предвыборного штаба Байдена сообщил, что в понедельник действующий президент даст интервью NBC News.

После этого Национальный комитет Демократической партии и кампания "продолжат в течение недели проводить контраст между нашим позитивным видением будущего и ретроспективной повесткой дня Трампа и республиканцев", рассказал представитель штаба Байдена.

Другой представитель кампании сказал, что председатель Национального комитета Демократической партии Хайме Харрисон позвонил председателю Республиканского национального комитета Майклу Уитли, чтобы предложить помощь и попытаться снизить политическую температуру.

"Это (покушение на Трампа – Ред.) все меняет. Мы все еще оцениваем. Будет гораздо сложнее выдвигать обвинения против Трампа...Президент пытается снизить температуру", – добавил представитель штаба Байдена.

Представители предвыборной кампании Байдена заявили, что ожидают, что покушение на Трампа уменьшит давление со стороны демократов в Конгрессе, которые требуют от 81-летнего президента отказаться от участия в выборах.

Другие источники в Демократической партии считают, что это чрезмерный оптимизм.

В обращении к американцам после покушения на Трампа Байден заявил о необходимости снизить градус напряжения в политической жизни страны и подчеркивал важность единства в стране.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.