СМИ: Шольц планирует посетить Сербию с неожиданным визитом

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 19 июля, совершит неожиданный визит в сербский Белград, чтобы принять участие в подписании соглашения о сотрудничестве между ЕС и Сербией по импорту полезных ископаемых, включая литий.

Об этом изданию Politico рассказали три источника, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, литий является важным сырьем в производстве электроавтомобилей. Германия как крупнейший автопроизводитель ЕС очень заинтересована в обеспечении поставок лития – особенно в пределах Европы, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая.

По данным собеседников, также ожидается, что в церемонии подписания примет участие вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривала возможность присоединиться к поездке, но ее участие является неопределенным, учитывая, что ей все еще нужно обеспечить свое переизбрание на второй срок на голосовании в Европейском парламенте в четверг.

В мае Шефчович заявил, что литиевая сделка с Сербией может быть заключена "в течение короткого периода времени".

Издание также пишет, что визит является необычным, поскольку сербский президент Александар Вучич был в значительной степени изолирован среди европейских лидеров из-за его противоречивых заигрываний с Россией и Китаем, напряженности в отношениях с Косово и обвинений в фальсификации выборов.

Ранее на этой неделе правительство Сербии объявило, что возобновит работу над спорным проектом по добыче лития на западе страны после того, как на прошлой неделе конституционный суд отменил предыдущее решение о приостановке работ.

Предыдущее правительство в Белграде остановило проект и отменило лицензии, выданные британско-австралийскому горнодобывающему гиганту Rio Tinto после массовых протестов более двух лет назад.

Шахта Ядар, расположенная вблизи города Лозница на западе Сербии, содержит одни из крупнейших в Европе залежей лития.

В прошлом месяце Вучич сообщил Financial Times, что шахта, которую он планирует открыть в 2028 году, будет производить 58 тысяч тонн лития в год.

Напомним, в прошлом году СМИ писали, что Евросоюз до 2030 года может попасть в такую же зависимость от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам, как и в случае с российскими энергоносителями до полномасштабной войны против Украины.

Также министры энергетики Европейского Союза договорились о реформировании общего рынка электроэнергии.