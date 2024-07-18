Столтенберг: Крайне важно, чтобы поддержка Украины со стороны США сохранилась
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вскоре покинет эту должность, отметил, что роль США крайне важна для поддержки Украины.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии AFP.
На фоне заявлений от Дональда Трампа и его соратников, которые ставят под вопрос дальнейшую поддержку Украины со стороны Вашингтона в случае возвращения Трампа в Белый дом, Столтенберг отметил, что роль США в западной помощи для Украины крайне важна.
"Европейские союзники и Канада, конечно, могут делать больше. Но чрезвычайно важно, чтобы Соединенные Штаты продолжали оказывать поддержку Украине. Это должно быть совместными усилиями Северной Америки и Европы, а США – самый большой союзник. Поэтому я ожидаю, что Штаты продолжат поддержку Украины", – сказал Столтенберг.
Он повторил, что предоставление такой помощи Украине – в интересах безопасности США.
"Если бы президент Путин победил в Украине, это стало бы не только трагедией для украинцев, это также сделает мир более опасным... Если мы хотим выйти на развязку, при которой Украина выстоит как суверенное независимое государство, то путь к этому – предоставлять Украине больше поддержки", – подчеркнул Столтенберг.
Как известно, Трамп часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его изберут. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.
В СМИ появлялись сообщения, что Трамп якобы стремится подталкивать Украину к территориальным уступкам России для прекращения войны.
Джей Ди Вэнс, которого Трамп определил своим кандидатом в вице-президенты, скептически настроен относительно дальнейшей помощи Украине и в более давних заявлениях дал понять, что не считает Россию серьезной угрозой для Европы.
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