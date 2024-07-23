Зеленский поговорил с новым премьером Эстонии в первый день его работы

Президент Владимир Зеленский во вторник, 23 июля, провел телефонный разговор с новым премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом в его первый день на этой должности.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Михала за военную поддержку со стороны Эстонии, которая "имеет долгосрочный стратегический характер и является прекрасным примером для других партнеров".

Эстонский премьер, говорится в сообщении, заверил в сохранении поддержки Украины на пути в ЕС и НАТО.

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Стороны также "обсудили продолжение сотрудничества, в том числе между нашими оборонными компаниями, и договорились встретиться при первой возможности", добавил Зеленский.

Новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, принесло присягу перед парламентом.

Восемь министров из предыдущего правительства Каллас, в частности, важные для Украины руководители Минобороны Ханно Певкур и МИД Маргус Тсахкна, сохранили свои должности.

Ранее Михал заверил, что его правительство будет поддерживать Украину до победы Киева в войне с Россией.