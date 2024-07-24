На румынской стороне Дуная объявляли воздушную тревогу из-за атаки РФ на украинские порты

В населенных пунктах с румынской стороны Дуная в ночь на 24 июля объявляли воздушную тревогу в связи с массированной атакой "Шахедами" на украинские порты.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Примерно в 2:20 ночи предупреждение RO-alert получили жители жудца Тульча, который расположен на противоположном берегу Дуная от украинского Измаила.

В оповещении службы по чрезвычайным ситуациям предупредили о возможности падения обломков в связи с атакой российских дронов по территории Украины.

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10 человек звонили по номеру 112, испугавшись взрывов.

Тревогу отменили примерно через полтора часа, в 03:46.

Власти Измаила сообщили, что в результате атаки пострадала портовая инфраструктура, жилой дом, 3 человека получили ранения.

Напомним, за время полномасштабной войны были случаи падения обломков дронов на территории Румынии, после первых таких инцидентов для поселков над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу.

Отдельные представители местной власти заявляли, что считают эти оповещения ненужными.

По результатам расследования в Румынии пришли к выводу, что российские дроны падали на территории страны по случайности.