Чехия готовит новую инициативу по поставкам Украине снарядов на 2025 год

Министерство обороны Чехии готовится запустить вторую инициативу по поставке Украине артиллерийских боеприпасов на 2025 год, в которой будут участвовать чешские производители.

Об этом в интервью Deník N рассказала глава чешского Минобороны Яна Чернохова, сообщает "Европейская правда".

Проект под рабочим названием "Инициатива-2025" предварительно охватит пять оружейных компаний Чехии, которые будут производить снаряды для Украины за средства европейских доноров.

"Это естественное продолжение механизма, который уже работает. Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты", – пояснила Чернохова.

Реклама:

По информации Deník N, в проекте будут участвовать Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol из Ompo Holding, Colt CZ Group SE, владельцем которой является Česká zbrojovka, и оружейная компания DSS.

Агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Минобороны Чехии сейчас собирает информацию о том, что эти компании могут поставить в Украину в следующем году. Прага станет посредником между донорами – европейскими странами и этими компаниями.

Уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный рассказал Deník N, что среди доноров должны быть преимущественно европейские государства, в частности Дания, Нидерланды и Германия. Переговоры о финансовой поддержке могут начаться уже в конце лета, прогнозирует он.

Нынешняя чешская инициатива по поставке снарядов в Украину охватывает 15 стран. В ее рамках Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. Больше о ней читайте в статье "Европейской правды".