Глава МИД Польши рассказал о дискуссиях о возвращении потенциальных призывников в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал о дискуссии на уровне ЕС по поводу возвращения в Украину мужчин призывного возраста.

Об этом польский министр сказал в интервью RMF24, сообщает "Европейская правда".

Сикорский отметил, что в ходе развязанной РФ войны Украина страдает от нехватки вооружений, усталости от войны и уменьшения количества военнослужащих.

"Мы, как европейские страны, тоже должны помочь. В странах ЕС есть сотни тысяч потенциальных призывников, которые обязаны защищать свою родину, и Польша находится в авангарде помощи Украине в подготовке этих людей к военной службе", – сказал он.

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Глава польского МИД добавил, что в контексте возвращения мужчин в Украину "есть возможность ввести такие условия пребывания украинцев в ЕС, которые будут поощрять их к выполнению долга защищать свою Родину".

Напомним, соглашение по безопасности Украины с Польшей включает создание Украинского легиона, к которому смогут добровольно присоединяться и проходить обучение украинцы за рубежом.

Сикорский ранее заявлял, что в первые же дни для участия в Украинском легионе зарегистрировались несколько тысяч человек.