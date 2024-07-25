Немецкий евродепутат разоблачил попытку слежки за собой, подозревает власти Венгрии

Немецкий евродепутат от Партии зеленых Даниэль Фройнд, который является одним из самых откровенных критиков Венгрии, заявил, что стал мишенью шпионского программного обеспечения всего за две недели до июньских выборов в Европарламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Даниэль Фройнд сообщил, что ему удалось предотвратить кибератаку на его парламентскую электронную почту.

"Я бы оказался под полным наблюдением. Мой телефон со мной практически везде, куда бы я ни пошел, и они смогли бы отследить, прослушать, проследить за любыми моими действиями", – считает Фройнд.

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При этом он подчеркивает, что "не говорит, что это была Венгрия, но из всех возможных вариантов, это то, что кажется наиболее вероятным".

Представитель венгерского правительства отказался комментировать этот инцидент.

Фройнд возглавил кампанию по приостановлению шестимесячного председательства Венгрии в Совете ЕС, которое началось в июле.

Напомним, Даниэль Фройнд был возмущен решением Еврокомиссии о разблокировании средств для Венгрии за день до "украинского" саммита ЕС в декабре 2023 года. Тогда в Евросоюзе одобрили решение о начале переговоров о вступлении Украины.

"Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку комиссия сама себе противоречит относительно того, придерживается ли Венгрия принципа верховенства права", – заявил Фройнд.

Он не первый член Европарламента, который стал мишенью шпионских программ за последние месяцы. В феврале издание Politico сообщило, что на устройствах депутатов Европарламента Натали Луазо и Елены Йончевой, которые в то время были членами подкомитета по вопросам безопасности, обнаружили шпионское программное обеспечение. Парламент находился в состоянии повышенной готовности к кибератакам и иностранному вмешательству накануне выборов в Европарламент.