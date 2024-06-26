Пентагон о возможной отправке военных КНДР в Украину: Станут пушечным мясом

В Пентагоне прокомментировали информацию о возможной отправке северокорейских войск в Украину для их участия в развязанной РФ войне.

Об этом во время брифинга заявил представитель Пентагона Пат Райдер, сообщает "Европейская правда".

У Райдера попросили прокомментировать сообщения о том, что инженерное подразделение северокорейской армии будет отправлено в оккупированный Донецк, что станет частью военного альянса Северной Кореи и России.

В ответ представитель Пентагона отметил, что возможная отправка войск КНДР в Украину – "это то, за чем необходимо следить".

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"Я думаю, что на месте северокорейского военного руководства я бы поставил под сомнение свой выбор относительно отправки своих войск на роль пушечного мяса в незаконной войне против Украины, потому что мы видели, какие потери понесут российские войска", – сказал Райдер.

Он добавил, что США будут внимательно следить за развитием ситуации.

На прошлой неделе глава Кремля Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

Соединенные Штаты считают, что Северная Корея в обмен на военную помощь России может просить технологий для совершенствования ракет дальнего радиуса действия, а также ядерного оружия.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор между Россией и КНДР демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.