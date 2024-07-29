Нападение с ножом на севере Англии: двое детей погибли, девять ранены

В результате нападения с ножом в городе Саутпорт на северо-западе Англии в понедельник погибли двое детей, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом на брифинге заявила шеф-констебль полиции Саутпорта Серена Кеннеди, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По словам представительницы полиции, 17-летний нападающий ворвался на мероприятие в танцевальной школе, посвященное Тейлор Свифт.

В результате двое детей погибли. Еще девять получили ножевые ранения различной степени тяжести, среди них шестеро детей и двое взрослых находятся в критическом состоянии.

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Кеннеди подтвердила, что по подозрению в убийстве задержали 17-летнего парня родом из Кардиффа. Полиция, по ее словам, пока не установила мотив нападавшего, но не считает, что он связан с терроризмом.

О нападении в Саутпорте сообщили днем в понедельник, сначала говорили о восьми раненых.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал инцидент "ужасной и глубоко шокирующей новостью" и поблагодарил экстренные службы за быстрое реагирование.

На прошлой неделе, как сообщалось, в Британии нападающий с ножом нанес серьезные ранения военному неподалеку от казарм, мужчину задержали.