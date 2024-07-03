Байден объяснил свой усталый вид на дебатах: "засыпал" после перелетов

Президент США Джо Байден еще раз признал свое плохое выступление на дебатах с Дональдом Трампом и объяснил, что чувствовал себя плохо после серии авиаперелетов и смены часовых поясов.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Во время выступления на событии в рамках кампании в Вирджинии Байден еще раз признал, что не лучшим образом показал себя на дебатах.

"Это был не мой лучший вечер, но дело в том, что я поступил не очень разумно. Я решил пару раз облететь мир, пересечь с сотню часовых поясов перед тем, как пошел на дебаты. Я не прислушался к команде, потом вернулся и чуть не уснул на сцене", – рассказал Байден.

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"Это не оправдание, но это объяснение", – добавил он.

Байден в июне летал во Францию и Италию отдельными поездками с интервалом примерно в две недели, имел ночной перелет с саммита Группы семи в Италии в Лос-Анжелес 15 июня, а затем вернулся в Вашингтон. Перед дебатами 27 июня он провел шесть дней в Кэмп-Дэвиде.

Ранее в Белом доме объяснили неуверенность Байдена тем, что у него была простуда, однако президент в последних комментариях этого не упомянул.

Как сообщают, среди демократов нарастают сомнения по поводу того, не будет ли проигрышным подходом повторно выдвигать кандидатуру Джо Байдена на пост президента в 2024 году и более 20 членов Палаты представителей думают призвать его сняться, если в последующие дни он будет выглядеть неуверенно.

В первых своих комментариях после резонансных дебатов с Трампом Байден признал свое плохое выступление, но сказал, что уходить из гонки не планирует.

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