Как первые санкции Запада изменили политические расклады в Грузии

Менее трех месяцев осталось до парламентских выборов в Грузии.

Еще недавно вариант, при котором партия власти "Грузинская мечта" смогла бы сохранить за собой парламентское большинство – причем без откровенных фальсификаций, считался вполне реалистичным.

Но сейчас все изменилось.

О том, что может помешать правящей партии Грузии уверенно победить на парламентских выборах, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Грузия готовится к смене власти? Как конфликт Тбилиси с Западом помогает оппозиции. Далее – краткое ее изложение.

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Особенность грузинских выборов последних лет – значительная часть избирателей голосует не столько за кого-то, сколько против. И это – одна из ключевых составляющих многолетнего успеха "Грузинской мечты".

Ведь не так важно выполнять обещания, данные избирателям, достаточно просто пугать возвращением к власти экс-президента Михеила Саакашвили и его партии Единое национальное движение. Или, противопоставлять себя "глобальной партии войны", к которой они относили прежде всего "националов".

Выходом из ситуации могло бы стать появление "третьей силы" – политиков, не связанных ни с предыдущей, ни с нынешней властью.

Однако до сих пор все попытки закрепиться в этой нише заканчивались провалом.

Как следствие, в начале 2024 года грузинская оппозиция выглядела как никогда слабой.

Долгое время рейтинги "Грузинской мечты" казались тефлоновыми. Несмотря на все скандалы, в том числе – и связанные с пророссийской политикой, рейтинг партии почти никогда не падал ниже 40%, а иногда – достигал 45%.

Итак, ни острые заявления западных политиков, ни массовые протесты долгое время не могли подорвать рейтинги "Грузинской мечты".

Однако похоже, что это уже произошло.

Социологические опросы, проведенные Edison Research демонстрируют беспрецедентный обвал популярности правящей партии – если бы парламентские выборы состоялись завтра, за "Грузинскую мечту" проголосовали бы 32,4% избирателей. При этом этот показатель также учитывает небольшую партию-спойлер "Сила народа". В ней числятся те депутаты, которые формально вышли из правящей партии, и благодаря этому могут более жестко критиковать Запад.

Конечно, для глобальных выводов необходимо еще несколько опросов, однако нынешний имеет все шансы стать разделительной чертой, которая впервые зафиксировала новую политическую реальность в Грузии.

Почему обвал популярности произошел именно сейчас, а не несколькими месяцами ранее, когда по Грузии активно шли протестные акции против закона об агентах иностранного влияния? Скорее всего, на настроения избирателей повлияли первые реальные шаги западных стран – отмена военных учений и замораживание финансирования правительственных программ. И в дополнение – фактическое приостановление вступления Грузии в ЕС.

После этого настаивать на том, что в отношениях с Западом ничего не происходит, стало просто невозможно.

В общем, опрос Edison Research показал коренное изменение в политическом ландшафте Грузии.

Следует заметить, что парламентские выборы 2024 года пройдут по другим правилам, чем предыдущие. Впервые они будут проходить исключительно по пропорциональной системе, без мажоритарных округов. Эти изменения увеличивают шансы оппозиции на успех.

Оппозиционные силы, которые имеют шанс преодолеть избирательный барьер суммарно имеют более 50% (а точнее – 57%), что фактически лишает "Грузинскую мечту" шансов.

"Проходные" рейтинги большинства оппозиционных сил могут стать мощным фактором мобилизации избирателей.

Революционные данные опроса пока не привели к изменению "Грузинской мечтой" своей избирательной стратегии.

Единственное, что изменилось – не имея больше возможностей игнорировать конфликт с Западом, в партии власти теперь заявляют, что после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа все изменится (такое утверждение выглядит очень сомнительно, особенно учитывая активное вовлечение грузинскими властями Китая в стратегические активы страны).

А соответственно – ситуация идет к очень грязным и опасным выборам.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Грузия готовится к смене власти? Как конфликт Тбилиси с Западом помогает оппозиции.