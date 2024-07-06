Посольство Украины призвало политиков Болгарии не использовать тему войны в своих целях

Посольство Украины в Болгарии призвало должностных лиц и политические силы воздержаться от использования темы войны в политических целях.

Об этом говорится в заявлении украинского диппредставительства в Болгарии, сообщает "Европейская правда".

Так украинское посольство отреагировало на заявление временного премьера Болгарии Димитара Главчева о том, что на саммите НАТО в Вашингтоне София предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

"Посольство Украины в Республике Болгария призывает всех официальных лиц и все политические силы Болгарии воздержаться от использования темы войны в политических целях", – говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что отмечают, что украинцы ежедневно платят страшную цену за то, чтобы остановить агрессора, а потому призывы к ограничению или прекращению помощи Украине практически означают подстрекательство к поддержке России.

Выражая благодарность за участие Главчева в Саммите мира, а также за предоставленную политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и практическую оборонную поддержку, посольство призывает политические силы и гражданское общество к консолидации с целью усиления помощи Украине.

Напомним, Главчев заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне София предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

По словам главы правительства, он искренне верит, что София должна выступать за мирные переговоры, в которых Болгария будет выступать в качестве посредника.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для достижения решения о мире в Украине его члены должны предоставить Украине военную поддержку, и это, добавил он, именно то, что делают страны Альянса.