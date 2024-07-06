В Болгарии планируют выступить за мирные переговоры между Украиной и РФ на саммите НАТО

Временный премьер Болгарии Димитар Главчев заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, София предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Novinite.

По словам главы правительства, он искренне верит, что София должна выступать за мирные переговоры, в которых Болгария будет выступать в качестве посредника.

"Что может быть лучше этого? И это то, что я буду предлагать, нет никаких проблем", – отметил Главчев.

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В то же время он выразил неуверенность относительно шансов, что его страну признают посредником.

"Я сделаю хорошее предложение, но для того, чтобы нас признали посредниками, нужно согласие. Важно подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это условия, которые, по моему мнению, не подлежат обсуждению", – отметил премьер.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для достижения решения о мире в Украине его члены должны предоставить Украине военную поддержку, и это, добавил он, именно то, что делают страны Альянса.

Напомним, во время своего визита в Москву в пятницу венгерский премьер Виктор Орбан рассказал, что на встрече с главой РФ Владимиром Путиным поставил ему три вопроса, касающиеся развязанной им войны против Украины.

Премьер Венгрии также рассказал, что во время своих поездок в Москву и Киев понял, что позиции обеих сторон относительно развязанной РФ захватнической войны "очень далеки".

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