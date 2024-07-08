Боррель после удара России по "Охматдету": ПВО нужна Украине уже сейчас
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал массированный ракетный удар России по украинской гражданской инфраструктуре в понедельник, 8 июля.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).
Боррель отметил, что Россия и дальше "безжалостно атакует мирное население Украины", а нынешний обстрел привел к гибели и ранению десятков людей.
"Противовоздушная оборона нужна Украине уже сейчас. Все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности", – добавил топ-дипломат ЕС.
Russia keeps ruthlessy targeting Ukrainian civilians.– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 8, 2024
Today's air attacks have killed and wounded dozens, and destroyed Kyiv’s largest children hospital, Okhmatdyt.
Ukraine needs air defence now.
All responsible for Russian war crimes will be held to account.
Российскую атаку утром 8 июля, которая унесла жизни по меньшей мере 27 человек в Киеве, Днепре и Кривом Роге, осудили и ряд других западных чиновников и послов.
Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Дональда Туска в Варшаве началась минутой молчания по погибшим.