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Боррель после удара России по "Охматдету": ПВО нужна Украине уже сейчас

Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 16:09 — Олег Павлюк

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал массированный ракетный удар России по украинской гражданской инфраструктуре в понедельник, 8 июля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Боррель отметил, что Россия и дальше "безжалостно атакует мирное население Украины", а нынешний обстрел привел к гибели и ранению десятков людей.

"Противовоздушная оборона нужна Украине уже сейчас. Все ответственные за российские военные преступления будут привлечены к ответственности", – добавил топ-дипломат ЕС.

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Российскую атаку утром 8 июля, которая унесла жизни по меньшей мере 27 человек в Киеве, Днепре и Кривом Роге, осудили и ряд других западных чиновников и послов.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Дональда Туска в Варшаве началась минутой молчания по погибшим.

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Боррель Война с РФ
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