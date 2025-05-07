Дания вызывает посла США после сообщений об усилении разведдеятельности в Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен решил вызвать американского посла после сообщения в СМИ, что США якобы усиливают разведывательную деятельность в Гренландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

По словам Расмуссена, он не может подтвердить правдивость сообщения The Wall Street Journal о том, что США усиливают разведывательную деятельность в Гренландии.

"Но те, кто об этом говорит, не придают этому особого значения. И это меня беспокоит", – сказал министр в комментарии DR.

В связи с этим в МИД Дании вызовут посла США, чтобы "выяснить, можно ли опровергнуть эту информацию, которая вызывает беспокойство", добавил Расмуссен.

"Очень тревожно, если кто-то считает, что теперь нужно собирать разведданные в Дании и Гренландии", – отметил он.

Администрация Дональда Трампа неоднократно заявляла о намерениях взять под контроль Гренландию, которая в настоящее время входит в состав Дании на правах автономии.

Недавно президент США не исключил возможность использования военной силы для установления контроля над Гренландией.

В Дании называют заявления со стороны США неприемлемыми.

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