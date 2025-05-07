Туск встретился с Мерцем и анонсировал "новое открытие" в двусторонних отношениях

Во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Варшаву 7 мая польский премьер-министр Дональд Туск заявил о "новом открытии" в двусторонних отношениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

На совместной с Мерцем пресс-конференции Туск заявил о "новом открытии в польско-германских отношениях, возможно, самом важном за последние 30 лет".

По словам премьера Польши, переговоры касались миграционного вопроса, чествования исторической памяти, а также возможного продолжения развертывания немецких систем Patriot в Жешуве до конца года.

"Присутствие военных, инфраструктуры, а также средств противовоздушной обороны не только Польши и Германии, но и других стран, лежит в интересах Украины и всей Европы", – пояснил Туск.

По его словам, дальнейшее развертывание немецких систем ПВО в Польше было бы „в интересах всех нас".

Встреча польского премьер-министра Дональда Туска с канцлером Германии началась вечером в среду – на следующий день после вступления Мерца в должность.

Перед этим Мерц совершил визит в Париж, стремясь укрепить германо-французский альянс в Европе.

Также немецкий канцлер уже заявил, что планирует посетить Украину в ближайшее время.