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Посол ЕС об утренней атаке России: Мир должен объединиться против этого зла

Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 14:35 — Мария Емец

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отреагировала на утреннюю атаку РФ по украинским городам, которая привела к гибели по меньшей мере 20 человек.

Заявление она опубликовала в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Матернова распространила сообщение Зеленского об утренней российской атаке, добавив деталей от себя. 

"Сегодня российский террор унес много жизней гражданских в Киеве, Кривом Роге и Днепре, еще много людей ранены. В киевской детской больнице "Охматдет" дети и медработники под завалами. Мир должен объединиться против этого зла. Колебания стоят жизни украинским детям", – написала она.

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Посол США Бриджит Бринк прокомментировала, что эти атаки демонстрируют полное пренебрежение России к человеческой жизни.

Посол Германии отметил, что это наглядно свидетельствует, насколько Россия "готова к переговорам".

В настоящее время известно по меньшей мере о 10 погибших в Киеве, где продолжается разбор завалов в нескольких местах; в Днепре и Кривом Роге погибли 11 человек и десятки пострадали.

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Война с РФ Матернова
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