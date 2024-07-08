Посол ЕС об утренней атаке России: Мир должен объединиться против этого зла

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отреагировала на утреннюю атаку РФ по украинским городам, которая привела к гибели по меньшей мере 20 человек.

Заявление она опубликовала в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Матернова распространила сообщение Зеленского об утренней российской атаке, добавив деталей от себя.

Today Russia's terror took many civilian lives in Kyiv, Kryvyi Rih & Dnipro, leaving many wounded. Children & medical workers are trapped under rubble at Kyiv's children hospital Okhmatdyt. The world must unite against this evil. Hesitation costs Ukrainian children's lives. https://t.co/ZRXwcMy3lB Реклама: July 8, 2024

"Сегодня российский террор унес много жизней гражданских в Киеве, Кривом Роге и Днепре, еще много людей ранены. В киевской детской больнице "Охматдет" дети и медработники под завалами. Мир должен объединиться против этого зла. Колебания стоят жизни украинским детям", – написала она.

Посол США Бриджит Бринк прокомментировала, что эти атаки демонстрируют полное пренебрежение России к человеческой жизни.

Посол Германии отметил, что это наглядно свидетельствует, насколько Россия "готова к переговорам".



В настоящее время известно по меньшей мере о 10 погибших в Киеве, где продолжается разбор завалов в нескольких местах; в Днепре и Кривом Роге погибли 11 человек и десятки пострадали.