Посол ЕС об утренней атаке России: Мир должен объединиться против этого зла

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова отреагировала на утреннюю атаку РФ по украинским городам, которая привела к гибели по меньшей мере 20 человек.

Заявление она опубликовала в своем X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Матернова распространила сообщение Зеленского об утренней российской атаке, добавив деталей от себя.

Today Russia's terror took many civilian lives in Kyiv, Kryvyi Rih & Dnipro, leaving many wounded. Children & medical workers are trapped under rubble at Kyiv's children hospital Okhmatdyt. The world must unite against this evil. Hesitation costs Ukrainian children's lives. https://t.co/ZRXwcMy3lB

