Европарламент призвал Косово и Сербию ускорить евроинтеграционные реформы

Европарламент в среду поддержал два доклада об оценке евроинтеграционного прогресса Сербии и Косово за 2023-2024 годы и призвал их ускорить необходимые реформы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

7 мая Европарламент поддержал два доклада о прогрессе Косово и Сербии в реформах, необходимых для вступления в ЕС, в течение 2023-2024 годов.

Доклад по Косово одобрили 353 голосами "за", Сербии – 419 голосами "за".

В отношении Косово отметили, что Приштина достигла значительных сдвигов в избирательных реформах, защите фундаментальных прав и сфере экономической устойчивости. В то же время отметили проблемы в сфере судебной реформы, свободы СМИ, эффективного управления и цифровизации.

Кроме того, Косово призвали усилить свои возможности для противодействия внешним кампаниям влияния и дезинформации, в частности со стороны России и Китая, направленных на дестабилизацию региона.

В отношении Сербии отметили, что Белграду еще следует улучшать "внутренний политический диалог", улучшать ситуацию с верховенством права и антикоррупционными реформами, а также работать над нормализацией отношений с Косово и согласовать свою внешнюю политику с политикой ЕС.

Евродепутаты призывают обе стороны обеспечить выполнение Брюссельских и Охридских договоренностей, в том числе о создании Ассоциации сербских муниципалитетов, в то время как от Сербии ожидают прекращения сопротивления членству Косово в региональных и международных организациях.

Сербию призвали обеспечить независимость ключевых институтов, включая регуляторов в сфере СМИ, и обеспечить полное внедрение рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ и органов Совета Европы по избирательной реформе до проведения следующих выборов.

Кроме того, евродепутаты призвали к прозрачному расследованию трагедии с обрушением навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад, которая стала "пусковым крючком" для масштабных протестов, а также к расследованию утверждений о применении незаконных спецсредств против протестующих.

Евродепутаты выразили обеспокоенность сообщениями о давлении на преподавателей, поддержавших студенческие протесты.

Напомним, в ЕС на фоне политического кризиса призвали Косово как можно скорее сформировать правительство.

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