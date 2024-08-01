The Hill: Республиканцы в Конгрессе обеспокоены взглядами Трампа на безопасность и внешнюю политику

Законодатели Республиканской партии США, которые занимаются вопросами национальной безопасности, обеспокоены все большим расхождением с Дональдом Трампом в таких вопросах, как война в Украине, сохранение НАТО и защита Тайваня от китайской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Hill.

Собеседники издания говорят, что действия Трампа за последние три недели вызвали растерянность и беспокойство среди сенаторов-республиканцев.

Среди прочего, они расценили встречу Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном после саммита НАТО в Вашингтоне как тревожное событие, учитывая тесные связи Орбана с Владимиром Путиным и его усилия, направленные на подрыв поддержки Украины со стороны НАТО.

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Также их обеспокоило избрание кандидата в вице-президенты США, сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, который был одним из крупнейших противников одобрения пакета помощи Украине в Конгрессе, и заявления Трампа о том, что Тайвань должен платить больше за свою оборону.

Один сенатор-республиканец, пожелавший остаться неизвестным, сказал The Hill, что то, поддержит ли Трамп Украину или встанет на защиту Тайваня в случае нападения Китая – "это еще большой вопрос".

Другой сказал, что его коллеги из Республиканской партии, в частности лидер сенатского меньшинства Мич Макконелл, недовольны последними шагами и заявлениями Трампа в контексте того, какой может быть внешняя политика его будущей администрации.

"Его (Трампа. – Ред.) инстинкт всегда направлен на невмешательство, осторожность. Я не знаю, есть ли какая-то четко сформированная философия на этот счет. Это просто его инстинкт. Он делает это интуитивно, и его инстинкт – это невмешательство", – сказал еще один республиканец на условиях анонимности.

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