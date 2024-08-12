В Британии 12-летнему мальчику предъявили обвинения из-за массовых беспорядков

В Великобритании 12-летний мальчик стал самым молодым обвиняемым в беспорядках, вспыхнувших после убийства трех девочек в Саутпорте.

Об этом сообщил телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Мальчика, имя которого не называют из-за его возраста, обвиняют в беспорядках с применением насилия, произошедших 30 июля в Мерсисайде.

Мальчик из Саутпорта должен предстать перед Молодежным судом Мерсисайда.

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До воскресенья полиция провела 927 арестов, а 466 лицам по всей Британии были предъявлены обвинения.

Напомним, в конце прошлого месяца 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девочки.

Дезинформация о личности нападавшего подогрела массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.