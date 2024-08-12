В Британии 12-летнему мальчику предъявили обвинения из-за массовых беспорядков
В Великобритании 12-летний мальчик стал самым молодым обвиняемым в беспорядках, вспыхнувших после убийства трех девочек в Саутпорте.
Об этом сообщил телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".
Мальчика, имя которого не называют из-за его возраста, обвиняют в беспорядках с применением насилия, произошедших 30 июля в Мерсисайде.
Мальчик из Саутпорта должен предстать перед Молодежным судом Мерсисайда.
До воскресенья полиция провела 927 арестов, а 466 лицам по всей Британии были предъявлены обвинения.
Напомним, в конце прошлого месяца 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в городе Саутпорт на северо-западе Англии, в результате погибли три девочки.
Дезинформация о личности нападавшего подогрела массовые антииммигрантские протесты по всей Британии.