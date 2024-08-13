Возле черноморского побережья Румынии снова обнаружили мину

В районе румынского природного заповедника Гриндул-Читуц во вторник, 13 августа, обнаружили подозрительный объект, который, вероятно, дрейфовал из Черного моря.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

Ведомство сообщило, что утром во вторник получило сообщение от местных властей о неопознанном объекте, который прибило к берегу возле Гриндул-Читуц, что на юго-востоке Румынии.

"Изучая фотографии, сделанные на месте, объект, скорее всего, является противодесантной миной типа YaRM", – говорится в заявлении министерства.

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Там добавили, что место с миной оградили, а саперы Военно-морских сил Румынии в ближайшее время обезвредят объект.

Территория Гриндул-Читуц является частью дельты Дуная, которую Румыния разделяет с Украиной.

Румыния с начала полномасштабного вторжения обнаружила и уничтожила более 100 дрейфующих мин.

Румыния вместе с Турцией и Болгарией в прошлом месяце начали совместные противоминные операции в Черном море.